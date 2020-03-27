العراق يستعد للتأثر بمنخفض جوي يسبب تساقط الامطار

2020/03/27 | 14:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداصدرت وزارة النقل قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، تقريرا عن الامطار التي تسقط خلال الأيام المقبلة بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر.وبين التقرير، ان البلاد يتأثر ليلة السبت على الأحد بأندماج منخفضين جويين الأول من البحر الأحمر والثاني من تركيا ليكون طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئي وفي الاقسام الشرقية غائم مع تساقط زخات مطر متوسطة ألشدة مع بعض الغزارة منوها إلى احتمالية حدوث سيول في المناطق المحاذية للحدود الإيرانية.وتابع، ان طقس المنطقة الشمالية يكون غائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة، مشيرا إلى ، ان الطقس يبدأ بالتحسن إبتداء من صباح يوم الأحد الموافق 29/3/2020 ليكون طقسا صحوا بسبب انحسار المنخفض الجوي.

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