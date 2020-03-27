ارتفاع عدد إصابات كورونا في الكويت إلى 225 حالة

2020/03/27 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة الكويتية سبع عشرة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند قوله إن خمس حالات مرتبطة بالسفر منها أربع حالات لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لمقيم من الجنسية المصرية وتسع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر منها سبع حالات لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية العراقية وحالة لمقيم من الجنسية السودانية فيما تم تسجيل ثلاث حالات قيد التقصي الوبائي منها حالتان لمقيمين من الجنسية الهندية وحالة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية.

وبهذا يرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى مئتين وخمس وعشرين حالة

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