رئيس وزراء بريطانيا يؤكد إصابته بفيروس كورونا

2020/03/27 | 15:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا.وأعلن جونسون على حسابه في “تويتر” أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة بالفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.وأكد جونسون أن سيواصل مباشرة عمله رغم إصابته.( النهاية)

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