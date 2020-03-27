البصرة تؤكد استمرار عمليات التبادل التجاري الداخلي والخارجي عبر المنافذ الحدودية بالمحافظة

2020/03/27 | 15:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوكالة الاستخبارات في البصرة ، اليوم الجمعة، استمرار عمليات التبادل التجاري الداخلي والخارجي عبر المنافذ الحدودية بالمحافظة، فيما اشارت الى انها متابعة للاسعار بالمحافظة، اكدت انها ستمنع ضعاف النفوس من استغلال الازمة الحالية.وقال مدير مكافحة الجريمة المنظمة في البصرة العميد مشتاق التميمي، إن”هناك صعوبة في […]

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