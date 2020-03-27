عشائر السادة النعيم الموسوية تؤكد استعدادها خوض اي معركة للدفاع عن العراق ضد التحرك الاجنبي المستعمر

2020/03/27 | 15:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد رئيس عشائر السادة النعيم الموسوية السيد حسين آل حمد، اليوم الجمعة، انه وابناء عشيرته على أتم الاستعداد لخوض اي معركة للدفاع عن العراق ضد أي تحرك أجنبي مستعمر.واضاف السيد حسين، انه مستعد للدفاع عن العراق ضد أي تحرك أجنبي خارج عن إطار الدستور وإرادة العراقيين.انتهى2

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