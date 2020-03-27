2020/03/27 | 15:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط بايرن ميونخ المعار من برشلونة.ويلعب كوتينيو معارًا إلى البايرن حتى الصيف المقبل نظير 8.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء نهائيًا بـ120 مليون يورو.وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، وفقًا لمصادر مقربة من كوتينيو، إنه في حالة عدم تفعيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوتينيو يعطل عودة نيمار إلى برشلونة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوتينيو يعطل عودة نيمار إلى برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).