2020/03/27 | 15:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشفت وزارة الصحة عن أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا، منذ بدء ظهور المرض في العراق، فيما كانت للبصرة والنجف الحصة الأكبر في ارتفاع حصيل الإصابات المشخصة خلال الـ24 ساعة الماضية.

الصحة: مختبرات الوزارة أكدت إصابة 76 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مختبرات الوزارة أكدت إصابة 76 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".

اقرأ/ي أيضًا: عشرات الإصابات الجديدة..



نداء إلى السيستاني حول جثث ضحايا "كورونا"

وبيّنت أن "الإصابات موزعة في بغداد الرصافة 9، وبغداد مدينة الطب 2، وفي بغداد الكرخ 3، والبصرة 36 إصابة، وفي النجف 18 إصابة، وإصابة واحدة في كلٍ من كركوك والسليمانية وذي قار وبابل وصلاح الدين، فيما سجلت أربيل 3 إصابات".

وأكدت الوزارة تسجيل "4 وفيات جديدة، حالتين في البصرة وحالة واحدة في ذي قار وحالة واحدة في بابل".

وبشأن حالات الشفاء، أشارت الوزارة إلى "تسجيل 17 حالة شفاء جديدة"، فيما توزعت حالات الشفاء في بغداد الرصافة 4 حالات، وفي السليمانية 12، وفي الديوانية حالة شفاء واحدة.

وبحسب إحصائية الوزارة، فإن مجموع الإصابات الكلي في العراق ارتفع إلى 458، وحالات الوفاة بلغت 40 حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 122".

اقرأ/ي أيضًا:

مؤشر الموت يرتفع..



"كورونا" يحصد نحو 10% من المصابين في العراق

تحذير صارم من الأمم المتحدة إلى العراقيين بشأن "كورونا": لا تهلعوا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل أعلى دفعة إصابات بـ"كورونا" منذ ظهور الفيروس) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل أعلى دفعة إصابات بـ"كورونا" منذ ظهور الفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).