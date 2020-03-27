بلجيكا تسجل 69 وفاة جديدة بكورونا

2020/03/27 | 15:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، عن تسجيل 69 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 289 منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد.

وأضافت، "كما تم تأكيد 1049 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعه الماضية.



حتى الآن لدينا 7284 حالة إصابة بفيروس كورونا."

وقال الدكتور ستيفن فان خوت، رئيس قسم الأمراض الفروسية، في جامعة خينت، خلال المؤتمر الصحفي، "نحن نراقب الوضع عن كثب.



يوجد حاليا 3042 مريضا في المستشفى جراء الإصابة بالفيروس، وقد تم إدخال 490 مريضا جديدا منذ يوم أمس.



بينما يوجد 690 مريضا في العناية المركزة".

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