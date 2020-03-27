2020/03/27 | 15:45 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الجمعة، 7 توجيهات بشأن إقامة صلاة الجمعة....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من الصدر يصدر 7 توجيهات بشأن إقامة صلاة الجمعة
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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