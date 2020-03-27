الحكومة الصينية تفرض تدابير جديدة للحفاظ على نجاحاتها المتحققة في مواجهة كورونا

2020/03/27 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت الحكومة الصينية، إجراءات جديدة في اطار تدابيرها لمنع عودة انتشار فبروس كورونا.

وقررت الحكومة إيقاف الرحلات الجوية إلى البلاد وإغلاق حدودها بشكل مؤقت، ومنع السائحين والرعاية المتواجدين على أراضيها من مغادرة البلاد، على ان يسمح بعودة الصينيين من الخارج، ودخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والتجار.



وجاء قرار الحكومة الصينية حفاظا منها على النجاح الذي حققته في حربها ضد الوباء، والتي نتج عنها عدم تسجيل الجهات الصحية اية إصابة جديدة خلال الأيام السبعة الماضية.

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