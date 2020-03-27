بالفيديو”سوق مريدي” يغص بالمتبضعين في حظر التجوال..مدينة الصدر تخالف أوامر الصدر

2020/03/27 | 15:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أظهرت مقاطع مصورة، اليوم الجمعة، زحاماً كبيراً في سوق مريدي وسط مدينة الصدر شرقي بغداد.وتحدى الالاف قرارات خلية الازمة لمواجهة انتشار وباء كورونا في العراق بالخروج من منازلهم اثناء فرض حظر التجوال والحجر المنزلي الاجباري.pic.twitter.com/IFPJPL3POB — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 26, 2020 وكان زعيم التيار الصدري مقتدى […]

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