الزرفي يبحث مع الحلبوسي المنهاج الحكومي المقترح

2020/03/27 | 15:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المنهاج الحكومي المقترح.

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