وزير الرياضة الإيطالي يشكك باستئناف الكالتشيو

2020/03/27 | 15:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا شكوكا كبيرة بإمكانية معاودة مباريات دوري كرة القدم المحلي مطلع مايو المقبل

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