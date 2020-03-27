ديالى تحظر دخول البضائع من الدول تعاني من اصابات مرتفعة بفيروس كورونا

2020/03/27 | 15:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]اكدت حكومة ديالى المحلية، الجمعة، عن حظر دخول البضائع من الدول التي تعاني من اصابات مرتفعة بفيروس كورونا.

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