خلية أزمة نينوى تعلن استمرار غلق منافذ المحافظة وتحدد مطعماً للشراء منه

2020/03/27 | 15:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين]علن نجم الجبوري محافظ نينوى رئيس اللجنة الأمنية العليا رئيس خلية الأزمة عن استمرار غلق منافذ المحافظة بالكامل.

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