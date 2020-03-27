2020/03/27 | 15:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة للتعقيم بواسطة عجلات الشغب في مناطق الهلال بالمثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/27 | 15:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة للتعقيم بواسطة عجلات الشغب في مناطق الهلال بالمثنى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة للتعقيم بواسطة عجلات الشغب في مناطق الهلال بالمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).