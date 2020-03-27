2020/03/27 | 15:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوق الجمهورية بالبصرة ... صباح الجمعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/27 | 15:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق الجمهورية بالبصرة ... صباح الجمعة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوق الجمهورية بالبصرة ... صباح الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).