السعودية تعلن تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 1104

2020/03/27 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة (27 آذار 2020)، تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين إلى 1104.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إن "بلاده سجلت اليوم 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 10 حالات قادمة من الخارج".

وأضاف، أن "حالتين تماثلتا للشفاء من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة".

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الجمعة (27 آذار 2020)، إصابة أحد موظفي الكرملين بفيروس كورونا وجاري اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.

وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، عن صحة ما تردد من أخبار عن إصابة أح

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة (27 آذار 2020)، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عموم العراق، حيث بلغ عدد المصابين 458 وحالات الوفاة سجلت 40 حالة، وتماثل 122 شخصاً للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة (27 آذار 2020)، تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وتسجيل أربع وفيات في عموم العراق.





وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مختبرات الوزارة شخصت تأكيد اصابة 76

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