الزرفي والحلبوسي يناقشان تفشي كورونا وتأخر إقرار الموازنة العامة

2020/03/27 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

ناقش رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تفشي فيروس كور...





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