قائممقام الرطبة يعلن إنخفاض حركة الشاحنات عبر منفذ طريبيل الى ادنى مستوى لها منذ سنوات

2020/03/27 | 16:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اكد قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، اليوم الجمعة، ان حركة النقل التجاري عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن غربي سجلت انخفاض كبير في حركة الشاحنات القادمة من الاردن الى العراق.وقال الدليمي، ان ” حركة الشحن التجاري بين العراق والاردن عبر منفذ طريبيل بقضاء الرطبة غربي الانبار، شبة متوقفة على […]

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