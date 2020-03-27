2020/03/27 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يعلن استمرار غلق منافذ المحافظة ويؤكد: الوافد يتحمل مسؤولية قدومه إلى السيطرات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى يعلن استمرار غلق منافذ المحافظة ويؤكد: الوافد يتحمل مسؤولية قدومه إلى السيطرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).