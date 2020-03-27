أنباء عن إصابة الملكة إليزابيث بكورونا

2020/03/27 | 16:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إصابة الملكة إليزابيث بكورونا بعد أن تأكدت إصابة بوريس جونسون بهذا الفيروس.وذكر النشطاء أن الملكة إليزابيث التقت رئيس الوزراء جونسون في 11 مارس وتتبع كل النصائح المتعلقة بسلامتها.وقد تم نقل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية (93 عاما) وزوجها البالغ (98 عاما) من قصر باكنغهام في لندن […]

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