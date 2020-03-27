2020/03/27 | 16:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة اعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين إلى 1104.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إن “بلاده سجلت اليوم 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 10 حالات قادمة من الخارج”.وأضاف، أن “حالتين تماثلتا للشفاء من الفيروس، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 1104) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 1104) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).