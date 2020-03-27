المثنى تطالب بمنح مالية وحصص تموينية مجانية لكل عائلة انقطع رزقها

2020/03/27 | 16:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا رئيس خلية الأزمة في المثنى، المحافظ أحمد منفي، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية ورئيس خلية الأزمة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، إلى تقديم منح مالية وحصص تموينية مجانية للعوائل التي ليس لديها راتب شهري.وذكرت الخلية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن رئيسها "أرسل كتاباً إلى رئيس الوزراء ورئيس لجنة الأمر الديواني 55، يتضمن إجراءات على الحكومة اتخاذها لتخفيف المعاناة عن المواطنين بسبب الظرف الراهن".وبينت أن من أهم تلك الإجراءات "منح مساعدة مالية قدرها ٢٥٠ الف دينار لكل عائلة ليس لديها راتب شهري، وكذلك توزيع مفردات البطاقة التموينية لشهرين مجانا، وايضا إعفائها من أجور الماء والكهرباء والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الوطني الزراعي والصناعي بقرارات تنهض بواقعهما".

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