الزرفي والحلبوسي يناقشان مخاوف تفشي كورونا وتأخر إقرار الموازنة العامة

2020/03/27 | 16:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادناقش رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تفشي فيروس كورونا، بالاضافة الى الازمة المالية وتأخر إقرار الموازنة العامة.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اصدره، اليوم الجمعة، إن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي زار، يوم الخميس مدينة الفلوجة، والتقى خلال زيارته رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحضور عدد من البرلمانيين".وأضاف، أن "الجانبين استعرضا الأوضاع الراهنة في العراق وحجم التحديات السياسية والإقتصادية والصحية والسبل الكفيلة بمواجهتها بروح المسؤولية، وتركّز النقاش على مخاطر تفشي فايروس كورونا وكيفية تداركها الى جانب الأزمة المالية وتأخر إقرار الموازنة العامة".وتطرّق الزرفي وفقا للبيان، الى "المنهاج الحكومي المقترح والمزمع تقديمه الى مجلس النواب قبيل إنتهاء المدة الدستورية للتكليف، والذي تناول رؤيته للأزمات القائمة والحلول والمعالجات المطروحة الى جانب آخر مستجدات المواقف السياسية للقوى والأحزاب الرئيسة من تشكيل الحكومة المرتقبة".

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