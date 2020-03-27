2020/03/27 | 16:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريق «منسقو استجابة سوريا» في محافظة #إدلب أن المناطق القريبة من خطوط المواجهة بين «الجيش السوري» وفصائل المعارضة لا تزال شبه خالية، رغم استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم توقّف القصف… لا عودة للنازحين جنوب إدلب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم توقّف القصف… لا عودة للنازحين جنوب إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).