الزرفي يلتقي رئيس البرلمان الحلبوسي في الفلوجة ويبحثان تشكيل الحكومة وأزمة كورونا

2020/03/27 | 16:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ألتقى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، برئيس البرلمان محمد الحلبوسي في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.وذكر بيان عن الاجتماع، اطلعت عليه “يس عراق”، ان “الزرفي زار ظهر الخميس مدينة الفلوجة،والتقى خلال زيارته رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحضور عدد من البرلمانيين”.واضاف البيان، “استعرض الجانبان الأوضاع الراهنة في العراق وحجم التحديات السياسية […]

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