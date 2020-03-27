2020/03/27 | 16:16 - المصدر: الغد برس

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تركيا تعزل بلدة و4 قرى في منطقة البحر الأسود بسبب فيروس كورونا

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تركيا تعزل بلدة و4 قرى في منطقة البحر الأسود بسبب فيروس كورونا

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