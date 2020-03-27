2020/03/27 | 16:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وكالة رويترز اصابة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بفيروس كورونا.وقالت ان هانكوك أعراضه متوسطة وسيبقى في العزل المنزلي.وسبق ان اكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا.وأعلن جونسون على حسابه في "تويتر" أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة بالفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.وأكد جونسون أن سيواصل مباشرة عمله رغم إصابته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشخيص إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشخيص إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).