اجتماع بين الزرفي والحلبوسي في الفلوجة

2020/03/27 | 16:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية، وتدارك مخاطر تفشي...

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