2020/03/27 | 16:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برجاف تناشد الامم المتحدة بتحقيق 4 مطالب وتحذر من "كارثة كورونا" بشمال شرق سوريا

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