ضوء على تحركات الزرفي

2020/03/27 | 16:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراقب عدنان الزرفي (المكلف) قد اجرى عدة لقاءات مع سفراء مصر والخليج ومع سفراء الأعضاء الدائمين للأمم المتحدة وبصفة (رئيس وزراء مكلف) فان ذلك مخالف للدستور ،حيث انه مازال مكلفا وتنحصر صلاحياته في حدود الكابينة الوزارية وتشكيلها.وليس من حقه اجراء هذه الحوارات والحديث عن العملية السياسية وحقوق المتظاهرين وتشكيل الحكومة وغيرها ،كما انه سبق […]

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