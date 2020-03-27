وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بفيروس كورونا

2020/03/27 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل حاليا.ونشر هانكوك تغريدة على “تويتر”، أكد فيها أن نتائج فحص الإصابة بفيروس كورونا الذي خضع له كانت إيجابية، مضيفا أنه يعاني من أعراض طفيفة للفيروس ويعزل نفسه حاليا في المنزل.وقبلها بأقل من ساعتين، أعلن رئيس الحكومة البريطانية […]

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