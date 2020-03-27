2020/03/27 | 16:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال معاون نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي لشؤون العمليات أبو علي البصري اليوم الجمعة، إن أبناء الحشد قاموا بتعفير العديد من المناطق بالجهود الذاتية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصري: الحشد الشعبي سيستمر بحملات التعفير حتى القضاء على كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصري: الحشد الشعبي سيستمر بحملات التعفير حتى القضاء على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).