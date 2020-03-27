الوطني الكردستاني يحذر من تكرار سيناريو علاوي مع الزرفي

2020/03/27 | 16:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الاتحاد الوطني الكردستاني، من تكرار سيناريو محمد علاوي مع رئيس الوزراء المكلف الحالي عدنان الزرفي.

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