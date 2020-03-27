تسجيل 2926 إصابة جديدة بكورونا في إيران و 144 حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/03/27 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الصحة الإيرانية تسجيل ألفين وتسعمئة وستة وعشرين إصابة جديدة ومئة وارعة واربعين حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وأضافت الصحة في بيانها أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع ليصل إلى اثنين وثلاثين ألفا وثلاثمئة واثنين وثلاثين مصابا وحالات الوفاة إلى الفين وثلاثمئة وثمانية وسبعين أما المتعافين من الفيروس فبلغ احد عشر الف ومئة وثلاثة وثلاثين.

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