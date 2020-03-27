كورونا يصل لمقر الحكومة البريطانية ويصيب رئيسها بوريس جونسون

2020/03/27 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أصابته بفيروس كورونا المستجد

وأوضح جونسون عبر تغريدة على حسابه بتويتر، تضمنت بيانا مقتضبا ان الفحص الذي أجراه مؤخرا في مقر الحكومة، أثبت وجود اعراض متوسطة للفيروس، مبينا أنه سيخضع لإجراءات العزل الذاتي، فيما أكد جونسون أنه سيواصل في الوقت ذاته القيام بعمله على الرغم من أصابته.

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