خلية الأزمة في نينوى تتخذ عددا من القرارات لمواجهة كورونا

2020/03/27 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الازمة في نينوى عددا من القرارات الجديدة لمواجهة وباء كورونا بعد تسجيل حالات إصابة في المحافظة

وقررت اللجنة برئاسة المحافظ نجم الجبوري، تشكيل لجنة نيابية لمساعدة الإدارة المحلية في نينوى لتطبيق الإجراءات والقرارات المتعلقة بالتصدي لخطر تفشي كورونا، وانشاء مستشفى للحجر خارج الحدود البلدية لمدينة الموصل، مع الاتفاق على السماح بفتح جميع المحال الغذائية ومراقبة الأسعار، الى جانب منع التجمعات ومحاسبة المخالفين وفق القانون.

وشددت على ضرورة تسليم جهاز متطور لدائرة صحة نينوى لإنجاز الفحوص الخاصة بكورونا يضاف لجهاز اخر تم توفيره بدل من ارسال الفحوص الى بغداد، وتخصيص مبالغ لشراء أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة أخرى في حال حصول أي طارئ.

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