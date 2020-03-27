رويترز: إصابة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بفيروس كورونا

2020/03/27 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الجمعة (27 آذار 2020)، اصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت روتيرز ، أن هانكوك، مصابا بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل حاليا.

وفي وقت سابق، افادت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة (27 آذار 2020)، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أصيب بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل الإعلام عن الحكومة البريطانية قولها، إن "رئيس الوزراء يعاني من أعراض خفيفة بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا".

وقرر رئيس الوزراء عزل نفسه، إلا أنه سيواصل العمل من المنزل لمتابعة إجراءات الحكومة بشأن تفشي المرض.

وقال جونسون في تغريدة: "بناء على توصية من كبير الأطباء، خضعت للاختبارات واتضحت أنها إيجابية.



لذلك، أنا أعمل من المنزل، عزلت نفسي".

بغداد اليوم- متابعة

قررت الحكومة الروسية تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة 27 مارس، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن.

جاء ذلك ضمن حزمة قرارات لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد أعلنت الح

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وصرحت الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي، أن &quo

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