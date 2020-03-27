مسؤول رفيع بالصحة العراقية يحدد 4 عناصر ’’ذهبية’’ للقضاء على فيروس كورونا

2020/03/27 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حدد مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة، 4 عناصر وصفها بـ’’الذهبية’’ ل...





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