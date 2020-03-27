2020/03/27 | 16:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة فتك فيروس كورونا المستجد بقطاع السياحة، بعد أن أدى إلى توقف حركة الطيران في كثير من الدول، وقد توقعت الأمم المتحدة أن يسفر ذلك عن تراجع السياحة العالمية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة خلال عام 2020.وتتخذ الحكومات في أنحاء العالم إجراءات غير مسبوقة لاحتواء تفشي فيروس “كوفيد-19″، من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط بورصة قطاع السياحة في العالم.. الأمم المتحدة تتوقع حجم الخسائر خلال 2020) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط بورصة قطاع السياحة في العالم.. الأمم المتحدة تتوقع حجم الخسائر خلال 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).