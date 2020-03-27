كورونا.. إصابتان جديدتان في صفوف القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

2020/03/27 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، عن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في صفوفها، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 12 حالة.وقالت تلك القوات في بيان عنها اليوم الجمعة، إن حالة الإصابة الأخيرة سجلت لدى مجندة بقاعدة همفريز ببيونغ تيك على بعد 70 كيلومترا جنوب سيئول، ولدى مقاول مدني أمريكي.وذكرت القوات الأمريكية […]

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