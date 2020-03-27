محمد جواد فارس - الازمة الأخلاقية لنظام الامبريالية العالمية مع تواجد انتشار فايروس كرونا في العالم

2020/03/27 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_جواد_فارس لم تمر على البشرية جائحة كما هي الان في ظل فايروس كارونا ، فقد مرت أزمات مثل مرض الطاعون وكذلك الكوليرا والحصبة والجدري والتدرن الرئوي (السل الرئوي )نقام العلماء ، فقدت الإنسانية الكثير من أبنائها ، ولم تكن هناك الإمكانيات التشخصية والعلاجية ، الا بعد ان انكب العلماء و الأطباء والمخبريين في دراسة هذه الامراض لإيجاد العلاج واللقاح وفعلا جرى اكتشاف مصل وقائي للسل وكذلك شلل الأطفال واللقاح الثل......

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