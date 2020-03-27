فرات المحسن - فلم سينمائي

2020/03/27 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فرات_المحسن تلك العقود غير البعيدة من زمن العراق المعاصر، وفي أيام الصيف حيث الشمس لافحة تحرق من يطل برأسه من بين دفتي باب الدار.في تلك الأيام تظهر الحشرات الطيارة والزاحفة وتبرز عضلاتها بوجه العراقيين.وكانت ولازالت هذه الحشرات تعيش في البرك والمستنقعات المنتشرة في المدن وحولها.هذه الحشرات تكون السبب بنشر الأوبئة والأمراض بين الناس.كانت المؤسسات الصحية سابقا تقوم بتسيير سيارات بيك آب تحمل على ظهرها ماكينة......

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