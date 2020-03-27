اعترافات سوريّة خجولة والـ«كورونا» يسرح ويمرح بفعل فاعل إيرانياً

2020/03/27 | 16:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري في سوريا لتمكين كل الجهود الخارجية للحد من انتشار فيروس #كورونا، محذراً من أن السوريين

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