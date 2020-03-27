التزام تام بقرار حظر التجوال في بابل

2020/03/27 | 16:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشهدت محافظة بابل، اليوم الجمعة، التزاما تاما من قبل المواطنين بقرار حظر التجوال الصادر من قبل خلية الازمة للوقاية من فيروس كورونا.وقال مراسل "كلكامش برس" ان محافظة بابل شهدت اليوم التزاما تاما بقرار حظر التجوال الصادر من خلية الازمة في المحافظة.واضاف ان الشوارع خالية من العجلات والمواطنين فقط القوات الامنية موجودة لغرض تطبيق الحظر.

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