استمرار استيراد البضائع من ايران رغم غلق الحدود ومخاطر كورونا ‏

2020/03/27 | 16:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداحتجزت الاجهزة الامنية ،اليوم الجمعة ، 25 مركبة إيرانية محملة بالمواد الغذائية كانت قد دخلت البلاد بطريقة غير رسمية شمال شرقي محافظة ديالىوذكرت محكمة تحقيق قضاء المقدادية في بيان مقتضب ، اطلعت عليه "كلكامش برس" ، أن "الاجهزة الامنية اتخذت إجراءات قانونية بحق هذه المركبات الـ 25 القادمة من الأراضي الإيرانية".وكان العراق قد أعلن رسميا مطلع الشهر الجاري إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران، وإيقاف المبادلات التجارية في إطار إجراءات للحد من تفشي وباء كورونا.

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