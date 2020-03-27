حسين علوان حسين - الحور العين / 1

2020/03/27 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين بعد أن أوصل الذبائح الأربع بعربة الجر الخاصّة به إلى دكّان قصابة أبيه ، و علّق كل واحدة منها على إفريز مصفوفة خطّافات الحديد في المحل ، و حَمَل الرؤوس و الكراعين و الكبود و الكروش و وضعها في المجمّدة ، نقل "داشر" الجلود الاربعة إلى مخزن الجلود الكائن خلف المحل .ثم غسل العربة وجهاً و ظهراً بخرطوم المياه جيداً و ربطها بالسلسلة إلى عمود الكهرباء الكائن إزاء الدكان ، و قفل عليها .عمل كل هذا و أبيه ا......

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