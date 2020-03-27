الصحاف ينفي تسجيل اصابة بكورونا لمواطنة عراقية في بنغلادش

2020/03/27 | 17:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الجمعة، تسجيل اصابة بفيروس كورونا لمواطنة عراقية في بنغلادش.وقال الصحاف في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "لم تُسجّل اي إصابة بفيروس كورونا في الجالية العراقية المقيمين في بنغلاديش".وأضاف ان "سفارتنا تتدخل في استحصال موافقة السلطات البنغالية للتمديد لثلاثة اشهر لإقامة امرأة عراقية عالقة بسبب حظر التجوال في العراق".

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