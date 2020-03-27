صحة كردستان : ارتفاع إصابات كورونا إلى113 وحالات الشفاء إلى39 من المصابين

2020/03/27 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان، عن احدث حصيلة لأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الإقليم.

وأشار وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي في تصريح، إلى تسجيل أربع إصابات جديدة بمحافظة أربيل، إحداها لفتاة الثامنة والعشرين من العمر، وثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر إلى ستة وعشرين عاما، فيما سجلت محافظة السليمانية اصابة واحدة لإمرأة في السادسة والخمسين من العمر، إضافة إلى تسجيل خمس إصابات في دهوك لرجل عائد من بريطانيا وامرأة وثلاثة أطفال، ليرتفع مجمل عدد المصابين في الإقليم إلى مئة وثلاث عشرة حالة، وحالتي وفاة مقابل تماثل تسعة وثلاثين من المصابين للشفاء.





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